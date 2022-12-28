Вышел тизер продолжения мультсериала «Бракованная партия» по Star Wars

Ушла из жизни певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, больше известная ...
Кинокартина «Стеклянная луковица» о детективе Бенуа Бланке в первый уикенд набрала 82 млн часов пр...
Ролик по второму сезону анимационного шоу появился на официальном YouTube-канале Star Wars. ...
Кровля и главный зал Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге изменят свою ...
Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022 г...
Ушла из жизни певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, больше известная ...
Кинокартина «Стеклянная луковица» о детективе Бенуа Бланке в первый уикенд набрала 82 млн часов пр...
Ролик по второму сезону анимационного шоу появился на официальном YouTube-канале Star Wars. ...
Кровля и главный зал Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге изменят свою ...
Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022 г...
Международная касса фильма Джеймса Кэмерона преодолела миллиардный рубеж во вторник, 28 декабря, соо...
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве сможет ...
Актриса возглавила топ издания «Вокруг ТВ», составленный по итогам опроса 20 ведущих кинокритиков. ...
Более 50 экспонатов, в том числе картины, костюмы, книги, предметы быта и фотографии семьи Льва То...
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В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
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27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Финальным аккордом 2022 года в проекте Russian Film Festival станет Туркменистан, который уже во вто...
Актер удивил фанатов на Reddit ответом на вопрос о ленте, которую он сохранил бы для потомков. Исп...
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 3...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
28.12.2022