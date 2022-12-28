Вышел тизер продолжения мультсериала «Бракованная партия» по Star Wars

28.12.2022

Вышел тизер продолжения мультсериала «Бракованная партия» по Star Wars
Ролик по второму сезону анимационного шоу появился на официальном YouTube-канале Star Wars.

Сюжет проекта сосредоточен на Бракованной партии, или Отряде клонов 99, который выполняет опасные задания. В новых сериях участники группы продолжат путешествие по Империи, которая становится сильнее после падения Республики. Они возьмутся за еще более опасные миссии и окажутся в новых местах.

За сценарий шоу отвечала Дженнифер Корбетт, за режиссуру — Брэд Рау. Также они выступили исполнительными продюсерами проекта вместе с Дейвом Филони.

Премьера второго сезона состоится 4 января на стриминге Disney+. Зрители увидят сразу два эпизода. Всего во втором сезоне 16 серий.


Фото: кадр из трейлера Star Wars: The Bad Batch