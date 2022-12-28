Черная комедия «1703» с Гошей Куценко получила второй сезон
Черная комедия «1703» с Гошей Куценко получила второй сезон
28.12.2022
Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022 году.
«Спасибо, что полюбили этот проект так же, как мы! Второму сезону — быть», — говорится в сообщении продакшна.
Уставший от жизни питерский опер Гоша (Куценко) становится наставником молодого коллеги Вадика (Кузьма Сапрыкин), переехавшего из Москвы в город белых ночей ради невесты. Они начинают расследовать исчезновения трупов девушек из моргов с помощью вебкам-модели Авроры (Варвара Феофанова), не любящей копов, но неравнодушной к Вадику.
Актерский состав дополнили Софья Лебедева, Павел Табаков, Андрей Федорцов и Роза Хайруллина. Режиссером выступил Сергей Сенцов («Физрук»). Сценарист — Андрей Артамонов («Секреты семейной жизни»).
Пилотная серия шоу победила на первом российском фестивале стримингов Originals+. Кроме того, опрошенные порталом «Кино-театр.ру» критики назвали «1703» лучшим сериалом уходящего года.