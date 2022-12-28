«Аватар: Путь воды» заработал более $1 млрд за 12 дней

Международная касса фильма Джеймса Кэмерона преодолела миллиардный рубеж во вторник, 28 декабря, сообщил в соцсетях аналитик Рамеш Бала.





По его информации, большую часть — $700 млн составил бокс-офис картины в мире, $300 млн — в домашнем прокате. С этим результатом, «Аватар 2» стал третьим самым кассовым фильмом уходящего года и четвертым самым прибыльным в эпоху ковида.





По состоянию на 27 декабря общие сборы сиквела «Аватара» составляли $955 млн. На минувшей неделе проект больше всего заработал в Китае — почти $105 млн, а также во Франции (61 млн), Южной Корее (55 млн) и ФРГ (42 млн).





Фэнтези-франшиза может получить еще три продолжения, которые будут выходить раз в два года до 2028-го. Они состоятся, если «Путь воды» заработает в прокате минимум $2 млрд. На случай реализации проектов Джеймс Кэмерон снял некоторые сцены для третьей и четвертой частей в одно время с работой над вторым фильмом. Такой подход он объяснил необходимостью запечатлеть детей и подростков, играющих в «Пути воды», в соответствующем возрасте.





Фото: кадр из фильма «Аватар 2»