Любовь Аксенова стала лучшей актрисой российских сериалов 2022 года

Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022...
Международная касса фильма Джеймса Кэмерона преодолела миллиардный рубеж во вторник, 28 декабря, соо...
Актриса возглавила топ издания «Вокруг ТВ», составленный по итогам опроса 20 ведущих кинокритиков. ...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022...
Международная касса фильма Джеймса Кэмерона преодолела миллиардный рубеж во вторник, 28 декабря, соо...
Актриса возглавила топ издания «Вокруг ТВ», составленный по итогам опроса 20 ведущих кинокритиков. ...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования, сообщает РИА Новости. ...
27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Финальным аккордом 2022 года в проекте Russian Film Festival станет Туркменистан, который уже во вто...
Актер удивил фанатов на Reddit ответом на вопрос о ленте, которую он сохранил бы для потомков. Исп...
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 3...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет ...
Главные кинорелизы наступающего года министр культуры России обсудила в беседе с ТАСС. ...
Программы вошли во Всероссийский гастрольно-концертный план, за реализацию которого отвечает Росконц...
Американский журнал The Hollywood Reporter предложил своим читателям, уставшим от комедии «Один дома...
Предновогодняя акция состоялась в Театре Наталии Сац в Москве для семей эвакуированных из ЛДНР, Херс...
Один из основателей первого и единственного в стране театра клоунады скончался 26 декабря, сообщил...
28.12.2022