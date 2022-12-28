Любовь Аксенова стала лучшей актрисой российских сериалов 2022 года

28.12.2022

Любовь Аксенова стала лучшей актрисой российских сериалов 2022 года
Актриса возглавила топ издания «Вокруг ТВ», составленный по итогам опроса 20 ведущих кинокритиков.

Всего собеседники назвали имена 23 актрис из 35 проектов. Больше всего упоминаний собрала Любовь Аксенова («Почка»). На втором месте расположилась Лена Тронина («Аврора»), которая стала лидером прошлогоднего топа. Тройку замкнула 16-летняя Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать»).

Также эксперты обратили внимание на Валентину Ляпину, Софью Лебедеву, Таисию Вилкову и других актрис.

Ранее «Вокруг ТВ» опросил критиков по поводу лучших сериальных актеров. Список возглавил Филипп Янковский («Монастырь»). Далее расположились Александр Петров и Данила Козловский, сыгравшие в «Надвое».

Фото: кадр из сериала «Почка»