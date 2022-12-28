Сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования, сообщает РИА Новости. ...
27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования, сообщает РИА Новости. ...
27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Финальным аккордом 2022 года в проекте Russian Film Festival станет Туркменистан, который уже во вто...
Актер удивил фанатов на Reddit ответом на вопрос о ленте, которую он сохранил бы для потомков. Исп...
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 3...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет ...
Главные кинорелизы наступающего года министр культуры России обсудила в беседе с ТАСС. ...
Программы вошли во Всероссийский гастрольно-концертный план, за реализацию которого отвечает Росконц...
Американский журнал The Hollywood Reporter предложил своим читателям, уставшим от комедии «Один дома...
Предновогодняя акция состоялась в Театре Наталии Сац в Москве для семей эвакуированных из ЛДНР, Херс...
Один из основателей первого и единственного в стране театра клоунады скончался 26 декабря, сообщил...
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» заработал низкие рейтинги среди критиков и в особенности — ср...
Заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в ходе рабочей поездки в Перм...
28.12.2022