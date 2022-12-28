Сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

28.12.2022

Сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году, пишет «Культуромания». 

Первое место среди фильмов занял «Серый человек» с Райаном Гослингом в главной роли. За три недели фильм собрал почти 254 млн часов просмотров.

Второе место занял «Проект «Адам» — 233 млн часов просмотров.

На третьем месте — «Пурпурные сердца» с 228 млн часов просмотров.

В топ-5 также вошли сериалы «Монстр: История Джеффри Дамера», второй сезон «Бриджертонов» и «Изобретая Анну».

Фото: Pixabay