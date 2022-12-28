В Великом Новгороде закончена реставрация внутренних стен кремля

Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования, сообщает РИА Новости. ...
27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг популярности своих фильмов и сериалов в 2022 году,...
В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода ...
Привозят разное: от продуктов и одежды до спецоборудования, сообщает РИА Новости. ...
27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урван...
Торжественная церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волк...
Финальным аккордом 2022 года в проекте Russian Film Festival станет Туркменистан, который уже во вто...
Актер удивил фанатов на Reddit ответом на вопрос о ленте, которую он сохранил бы для потомков. Исп...
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 3...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет ...
Главные кинорелизы наступающего года министр культуры России обсудила в беседе с ТАСС. ...
Программы вошли во Всероссийский гастрольно-концертный план, за реализацию которого отвечает Росконц...
Американский журнал The Hollywood Reporter предложил своим читателям, уставшим от комедии «Один дома...
Предновогодняя акция состоялась в Театре Наталии Сац в Москве для семей эвакуированных из ЛДНР, Херс...
Один из основателей первого и единственного в стране театра клоунады скончался 26 декабря, сообщил...
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» заработал низкие рейтинги среди критиков и в особенности — ср...
Заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в ходе рабочей поездки в Перм...
28.12.2022
Решение о необходимости комплексной реставрации было принято в 2020 году после обрушения фрагмента кирпичной облицовки с внутренней стороны крепостной стены. К обследованиям стен Новгородского кремля подключились МЧС, реставраторы, органы государственной охраны культурного наследия. Причиной обрушения признали нарушение герметичности бетонного покрытия Боевого хода. Проект реставрации включал работы на внутренних стенах Новгородского кремля по всему периметру, покрытие и гидроизоляцию Боевого хода.
Реставрация продолжалась 2 года и позволила сделать некоторые открытия. Так, в конце 2021 года была обнаружена внутристенная лестница. Реставраторы предполагают, что когда-то она соединяла Боевой ход и пристройку к Златоустовской башне, где сейчас располагается администрация Новгородского музея-заповедника. Упоминание этой лестницы раньше не встречалось в документах. Теперь ее предстоит изучать специалистам.
Завершение работ позволяет вновь открыть популярный у посетителей маршрут по Боевому ходу Новгородского кремля. Благодаря реставрации увеличилась безопасность и комфортность посещения памятника архитектуры, появились новые мостки и ограждения, крыша над новой деревянной лестницей из бревен, выполнены электроосвещение Боевого хода и архитектурно-художественная подсветка кремля.
Первое летописное упоминание о Новгородском кремле относится к 1044 году. Он был основан князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Сохранившиеся каменные стены относятся в основном к концу XV века.
Ансамбль Новгородского кремля является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Новгородского музея-заповедника. Достопримечательность ежегодно привлекает тысячи туристов.
Фото: Минкультуры РФ