В Великом Новгороде закончена реставрация внутренних стен кремля

В Великом Новгороде закончена реставрация внутренних стен кремля

28.12.2022

В Великом Новгороде завершены двухлетние работы по реставрации внутренних стен кремля, Боевого хода и ремонту инженерных сетей электроснабжения. Реставрация была проведена на предоставленную Министерством культуры Российской Федерации субсидию из федерального бюджета.