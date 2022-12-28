В Великом Новгороде закончена реставрация внутренних стен кремля

Решение о необходимости комплексной реставрации было принято в 2020 году после обрушения фрагмента кирпичной облицовки с внутренней стороны крепостной стены. К обследованиям стен Новгородского кремля подключились МЧС, реставраторы, органы государственной охраны культурного наследия. Причиной обрушения признали нарушение герметичности бетонного покрытия Боевого хода. Проект реставрации включал работы на внутренних стенах Новгородского кремля по всему периметру, покрытие и гидроизоляцию Боевого хода.

Реставрация продолжалась 2 года и позволила сделать некоторые открытия. Так, в конце 2021 года была обнаружена внутристенная лестница. Реставраторы предполагают, что когда-то она соединяла Боевой ход и пристройку к Златоустовской башне, где сейчас располагается администрация Новгородского музея-заповедника. Упоминание этой лестницы раньше не встречалось в документах. Теперь ее предстоит изучать специалистам.

Завершение работ позволяет вновь открыть популярный у посетителей маршрут по Боевому ходу Новгородского кремля. Благодаря реставрации увеличилась безопасность и комфортность посещения памятника архитектуры, появились новые мостки и ограждения, крыша над новой деревянной лестницей из бревен, выполнены электроосвещение Боевого хода и архитектурно-художественная подсветка кремля.

Первое летописное упоминание о Новгородском кремле относится к 1044 году. Он был основан князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Сохранившиеся каменные стены относятся в основном к концу XV века.

Ансамбль Новгородского кремля является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в состав Новгородского музея-заповедника. Достопримечательность ежегодно привлекает тысячи туристов.

Фото: Минкультуры РФ