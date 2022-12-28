В Красноярске открылась библиотека имени Михаила Светлова

28.12.2022

В Красноярске открылась библиотека имени Михаила Светлова

27 декабря в Красноярске после ремонта открыли библиотеку имени Светлова на улице Урванцева. Об этом сообщает издание Gornovosti. 

Она стала 13-й современной библиотекой, в которой сделали капремонт и перепланировку.

В главном управлении культуры отметили, что теперь библиотека стала удобной для маломобильных горожан. Фонд учреждений культуры пополнился современной литературой.

«Уверен, что модернизация библиотеки в еще одном «молодом» и густонаселенном районе города даст старт творческим преобразованиям в его жизни!» — написал в Telegram министр культуры Аркадий Зинов.

Фото: Руслан Рыбаков