Ольга Любимова вручила премии Министерства культуры РФ

«У нас сегодня важная миссия — мы вручаем премии имени Федора Волкова за заслуги в развитии театрального искусства, а также премии за лучшую постановку русской классики. Это одно из наших любимейших направлений», — сказала министр.

Премия имени Федора Волкова учреждена в 1999 году постановлением правительства Российской Федерации к 250-летию Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Впервые она была присуждена в 2000 году и с тех пор вручается ежегодно. Лауреатами становились театры, артисты, а также творческие работники, входящие в состав художественно-постановочной группы. В 2022 году премия стала ведомственной (Минкультуры России). Лауреатами могут стать три кандидата, размер каждой премии — 1 млн рублей.

Лауреатами 2022 года стали Московский Губернский драматический театр, санкт-петербургский Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина. Ольга Любимова и художественный руководитель Театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов вручили награды руководителям учреждений: художественному руководителю Московского Губернского театра Сергею Безрукову, директору ТЮЗа им. А.А. Брянцева Светлане Лаврецовой, худруку Белгородского драматического театра им. М.С. Щепкина Виталию Слободчуку.

Светлана Лаврецова напомнила, что ТЮЗ им. А.А. Брянцева в этом году отметил столетие.

«За 100 лет никто не придумал лучше, чем тюзовское движение. И мы сохраняем лучшее, что было заложено основоположниками», — сказала она.

«Нашему театру всего 10. Я надеюсь, что тоже буду гордиться своими учениками во ВГИКе. Поскольку артисты — тоже мои дети, я счастлив, что набрал хороших детей в Московском Губернском театре. Служу русскому психологическому театру», — добавил Сергей Безруков.

Премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики была учреждена правительством Российской Федерации в 2018 году, ежегодно присуждалось не более трех премий профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую и (или) юношескую аудиторию. Учреждены три ежегодные премии в размере 3 млн рублей каждая.

В 2022 году лауреатами премии стали сотрудники Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева за постановку «Прощание с Матёрой», Брянского областного театра кукол за постановку «Русалка», а также Челябинского государственного драматического «Молодежного театра» за постановку «Онегин».

Награды руководителям театров — Игорю Баголею, Екатерине Вишневской, Галине Братышевой — вручили Ольга Любимова и Сергей Безруков.

Фото: Минкультуры РФ