Тоби Магуайр назвал вершиной своей карьеры фильм с очень маленькой ролью

Актер удивил фанатов на Reddit ответом на вопрос о ленте, которую он сохранил бы для потомков. Исполнитель роли Человека-паука выбрал «Солдат неудачи».





Магуайр рассказал, что работал над комедийным боевиком Бена Стиллера всего несколько часов. При этом он даже не указан в титрах. После выхода фильма он встретил коллегу Кейт Уинслет, которая назвала «венцом его творения» роль в эпизоде «Солдат неудачи». Актер признался, что сначала был польщен ее словами. Однако позже задумался: был ли это комплимент? Тем не менее, он решил выбрать этот фильм для сохранения в истории.





Тоби Магуайр появился в начале кинокартины. По сюжету его показали в трейлере фильма с одним из главных героев в исполнении Роберта Дауни-мл.





Одной из самых известных ролей актера стал Питер Паркер aka Человек-паук в трилогии Сэма Рэйми. Он вернулся к образу в последней части новой франшизы о Дружелюбном соседе с Томом Холландом в главной роли.





Фото: кадр из фильма Spider-Man