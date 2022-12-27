Анимационный сериал «Дракошия» дебютирует 27 декабря

27.12.2022

Анимационный сериал «Дракошия» дебютирует 27 декабря
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-служба анимационной компании «ЯРКО».

В день премьеры покажут сразу шесть серий первого сезона, включающего 26 эпизодов.

«Дракошия» расширяет мир мультфильма «Дракоша Тоша» и рассказывает о детстве героя и его друзей. В стране Дракошии, расположенной в облаках, обитают волшебные существа. У каждого дракоши есть своя магическая сила. Они попадают в разные ситуации, с которыми сталкиваются дети, и проживают их как приключения или уроки. Наставником дракошей выступает дерево Рубус.

В начале 2021 года студия представила мультфильм «Спорт Тоша», также включенный во франшизу «Дракоша Тоша».

Фото: кадр из трейлера сериала «Дракошия»