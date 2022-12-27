Ольга Любимова: российскому кинопрокату необходимы 60 блокбастеров в год

Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 300...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет ...
Российский мультфильм будут транслировать телеканал «Карусель» и платформа Rutube, сообщила пресс-сл...
Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 300...
Артисту присудили первенство по итогам опроса 20 экспертов и авторов двух тематических Telegram-кана...
Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба...
Трек All I Want for Christmas Is You обновил рекорд музыкального стриминга по прослушиваниям, пишет ...
Главные кинорелизы наступающего года министр культуры России обсудила в беседе с ТАСС. ...
Программы вошли во Всероссийский гастрольно-концертный план, за реализацию которого отвечает Росконц...
Американский журнал The Hollywood Reporter предложил своим читателям, уставшим от комедии «Один дома...
Предновогодняя акция состоялась в Театре Наталии Сац в Москве для семей эвакуированных из ЛДНР, Херс...
Один из основателей первого и единственного в стране театра клоунады скончался 26 декабря, сообщил...
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» заработал низкие рейтинги среди критиков и в особенности — ср...
Заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в ходе рабочей поездки в Перм...
На сегодняшний день Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов...
Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском к...
Произведения Моцарта в джазовой обработке впервые исполнят в Липецке на фестивале Mozar...
Актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет, сообщает сайт театра. ...
Российские полнометражные фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Одна» и «Белый снег», а также анимац...
Кокошник великой княгини Ксении, в котором сестра императора Николая II была в 1903 году на бале-мас...
Проведение мероприятий программы «Мы — Россия», которая входит во Всероссийский гастрольно-концертны...
27.12.2022