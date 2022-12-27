Ольга Любимова: российскому кинопрокату необходимы 60 блокбастеров в год

Ольга Любимова: российскому кинопрокату необходимы 60 блокбастеров в год

27.12.2022

Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 300 отечественных фильмов в год, заявила ТАСС глава Минкультуры России.