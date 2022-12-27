Ольга Любимова: российскому кинопрокату необходимы 60 блокбастеров в год

Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 300 отечественных фильмов в год, заявила ТАСС глава Минкультуры России.

Для сохранения кинотеатрального показа после ухода крупных голливудских студий из РФ потребуется 300 отечественных фильмов в год, заявила ТАСС глава Минкультуры России.





При этом 60 фильмов должны представлять собой крупные премьеры. «Мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось», — отметила собеседница агентства.





По ее словам, в этом году на создание отечественных кинолент с целью сохранения индустрии из федеральной казны выделили 11,6 млрд рублей. Кроме того, с февраля кинотеатры подключились к Пушкинской карте, по которой держатели приобрели более 7 млн кинобилетов.





Однако этих мер поддержки оказалось недостаточно, поэтому ведомство ищет новые варианты помощи кинопрокату, подчеркнула министр культуры.





Ольга Любимова добавила, что ранее кинотеатры существовали «в другой экономической модели»: у них был большой выбор фильмов, в том числе из США и Европы. Сейчас ситуация изменилась, а вместе с ней — и экономическая модель. Теперь кинотеатры должны учиться «договариваться с другими организациями, искать своего зрителя», который прежде «сам приходил», пояснила она.





Весной российский рынок покинули Disney, Sony, WB и другие голливудские мейджоры в связи с началом СВО, что ударило по кинотеатрам. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за финансовой помощью к государству, но получила отказ. Министр культуры ранее отмечала, что прямое финансирование не решит проблему, поэтому от участников рынка ждут других предложений.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ