В Москве подвели итоги работы секции Created in Moscow в «Телеграфе»

Отдел с одеждой и аксессуарами 50 московских брендов работает четвертый месяц, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.





Секция площадью 400 кв. метров расположена в универмаге «Телеграф» на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве. В ней собраны товары от столичных дизайнеров, в том числе от малых марок, которые ранее можно было приобрести только в онлайн-магазинах. В отделе представлены товары 50 компаний, которые выбрали из 275 заявок. Они получили поддержку на 11 месяцев, в течение которых предприниматели получают помощь в продвижении.





Глава департамента Алексей Фурсин заявил, что по итогам четырех месяцев работы общий товарооборот универмага российских брендов составил 49 млн рублей. 30% из них пришлись на Created in Moscow.





«Большая часть представленных брендов — молодые, при этом шесть новичков показывают продажи выше, чем более известные марки. Кроме того, пять брендов секции впервые вышли в офлайн-продажи», — рассказал он.





Самым продаваемым стал столичный бренд верхней одежды Tauen. За ним идут Larne и Latrevi.





Также Фурсин отметил, что запрос на поддержку продвижения московских компаний был одним из самых популярных после введения санкций в отношении РФ. Таким образом секция в «Телеграфе» стала одним из шагов в реализации программы импортозамещения. Департамент продолжит поддерживать проект, который будет привлекать все больше внимания, отметил он.





Created in Moscow — зонтичный бренд креативного сообщества Москвы, под которых столичные компании участвуют в разных проектах в стране и за рубежом.





Фото: пресс-слуба АКИ