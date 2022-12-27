Ольга Любимова назвала самые ожидаемые отечественные фильмы 2023 года

Главные кинорелизы наступающего года министр культуры России обсудила в беседе с ТАСС.





Ольга Любимова обратила внимание на первую киноадаптацию истории Чебурашки, снятую Дмитрием Дьяченко; военно-историческую драму «Нюрнберг» Николая Лебедева, а также первый снятый на МКС фильм «Вызов» Клима Шипенко, премьера которой назначена на 12 апреля. Среди других ожидаемых проектов глава ведомства отметила сиквел самой кассовой отечественной ленты «Холоп» с Милошем Биковичем и сказку «По щучьему веленью».





Также министр подчеркнула важность поддержки создателей авторского кино, лишившихся возможности участвовать в зарубежных кинофестивалях. Нужно помочь режиссерам с поездками по стране и смотрам в дружественных странах, добавила она.





По словам Любимовой, важно развивать кинофестивали как индустриальные и зрительские площадки, а не как «междусобойчики», чтобы не только в столицах, но и в регионах зрители могли посещать показы, встречаться с авторами фильмов, обсуждать их. Из сегодняшних смотров она выделила «Короче», Realist и впервые прошедший фестиваль авторского кино «Зимний».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ