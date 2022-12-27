В Минкультуры подвели итоги программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия»





В 2022 году «Большие гастроли» включили 260 туров, в рамках которых состоялось более 1,4 тысячи показов в 83 регионах. Спектакли посетили 500 тысяч зрителей. По программе «Мы — Россия» в 72 регионах выступили 44 национальных коллектива, которые дали 371 концерт и собрали 250 тысяч посетителей.



«Большие гастроли» и «Мы — Россия» стартовали в феврале-марте, а зарубежное направление первой программы — в апреле. Последним гастрольным днем стало 27 декабря. Мероприятия состоялись не только во всех 16 городах-миллионниках, но и в малых городах, поселках и селах страны. Самыми маленькими из них были уральские села Аракаево и Азигулово, в которых проживает не более тысячи человек.



«Большие гастроли» включают несколько треков. В направлении «ведущие театры» состоялось 57 туров, которые совершили Александринка, Мариинка, Вахтанговский театр, «Ленком», «Современник», «Сатирикон» и др. В зарубежном направлении участвовали «Балтийский Дом», Театр драмы имени Волкова, Театр Образцова и «Геликон-опера», гастролировавшие по Армении, Абхазии, Азербайджану и Беларуси. Кроме того, в Россию приехали шесть русских театров из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.



Межрегиональное направление включило 87 гастролей 14 новых театров. Студенческое направление — восемь туров шести крупнейших вузов. В направлении по поддержке частных театров состоялся 21 тур, в том числе пяти новых коллективов. А в направлении для детей и молодежи — 75 гастрольных туров, в том числе восьми новых участников.



В программе «Мы — Россия» участвовало рекордное количество новых творческих коллективов. Общее число участников превысило 3,2 тысячи человек. Свои номера показали в разных регионах РФ ансамбли из Якутска, Абакана, Уфы, Владикавказа, Тулы, Астрахани, Читы, Воронежа, Барнаула, Ижевска, а также Донецка, Луганска и Мариуполя.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ Заслуженный госансамбль песни и танца «Донбасс» дал наибольшее число концертов — более 50. Они прошли в 52 городах России. А Донецкий молодежный театр побывал с гастролями в 24 городах. ЛНР и ДНР посетили 17 театральных трупп, включая Волковский театр из Ярославля, Малый театр, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова, Театр Наталии Сац, Вахтанговский театр, Театр С.В. Образцова, Ансамбль народного танца Файзи Гаскарова (Башкортостан), Русский народный хор имени Пятницкого, Ансамбль танца (Дагестан) и др.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что с каждым годом план включает все больше участников. «Идея воссоздания единой гастрольной системы находит невероятный отклик и приносит свои плоды», — подчеркнула она.