«Ирония судьбы» вошла в список лучших праздничных фильмов не из США

Американский журнал The Hollywood Reporter предложил своим читателям, уставшим от комедии «Один дома», посмотреть новогодние и рождественские фильмы из других стран.





Всего в список включили 12 лент, снятых за пределами США. В их число вошла трагикомедия Эльдара Рязанова 1975 года, которая в России традиционно считается самым новогодним фильмом.





Авторы списка отметили европейскую ленту «Счастливого Рождества» (2005) Кристиана Кариона о встрече праздника на фронте Первой мировой войны; японское аниме «Однажды в Токио» (2003) Сатоси Кона о том, как трое бездомных находят младенца и ищут ее родителей; комедию «101 Рейкьявик» от исландского режиссера Балтазара Кормакура; анимационную ленту «Клаус» (2019) от испанских авторов и американских актеров озвучки, вышедшую на Netflix.





Также внимание обратили на рождественский детектив «8 женщин» (2022) Франсуа Озона, канадский слэшер Black Christmas (1974) Боба Кларка, норвежскую драму «Надежда» (2019) Марии Сёдаль, финскую драмеди «Девушка со спичечной фабрики» (1990) Аки Каурисмяки, японский фэнтези-триллер «Манеры выживать 5+» (2004) Гэна Сэкигути, романтическую драму «Назови меня своим именем» от итальянца Луки Гуаданьино, финальная часть которой разворачивается на седьмой день Хануки. Список завершает скандинавский фэнтези-хоррор «Санта на продажу» (2010) Ялмари Хеландера.





Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы»