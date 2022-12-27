Предновогодняя акция состоялась в Театре Наталии Сац в Москве для семей эвакуированных из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.





«Театральные слезы отучают от житейских», — говорил выдающийся русский историк и писатель Василий Осипович Ключевский. Таким утешающим, развлекающим и просвещающим стал проект «Объединяя театром» Центра развития художественного творчества «Зеркало искусства» и Детского музыкального Театра имени Наталии Сац для семей, эвакуированных из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, временно проживающих в Московской области. Серия тренингов и мастер-классов, проведенных в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура», проводилась при поддержке Министерства культуры и Общественной палаты Московской областной думы, а завершилась в предновогодние дни праздничной программой в Театре имени Наталии Сац.





Это был масштабный театральный интерактив, познакомивший детей с самой разной спецификой оперного театра. На мастер-классе в костюмерном цехе можно было не только посмотреть, но и потрогать руками и даже пришить некоторые декоративные детали к новым костюмам будущих спектаклей. Мастер-класс музыкантов оркестра позволил не только в самой непосредственной близости разглядеть технику игры на ударных, но и самим «бабахнуть» в барабан, ксилофон и литавры. Обзорная экскурсия показала все уголки красивейшего фойе Театра Сац, включая уникальную Палехскую комнату и украшенный причудливыми живописными панно буфет, в котором всех угощали ароматными пончиками.





Финалом стал спектакль «Королевский бутерброд», перед началом которого артисты театра разыграли новогоднюю интермедию. Это был не просто новогодний спектакль, а любопытный интерактив, созданный по принципу «развлекая — обучай»: в сказочный сюжет вплетались вопросы про авторство сказок, методические упражнения на быстроту реакции и тренировку сообразительности. Дети быстро и активно включались в эти тренинги, и было очень заметно, как юные зрители открыты и настроены на общение и творческое развитие. Наверняка, этот предновогодний день в Театре Сац стал не только подарком к празднику, но и запоминающимся событием для юных участников.





Фото: пресс-служба Театра Наталии Сац