Умер клоун и сооснователь «Лицедеев» Александр Скворцов

Заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в ходе рабочей поездки в Перм...
На сегодняшний день Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов...
Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском к...
Произведения Моцарта в джазовой обработке впервые исполнят в Липецке на фестивале Mozar...
Заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в ходе рабочей поездки в Перм...
На сегодняшний день Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов...
Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском к...
Произведения Моцарта в джазовой обработке впервые исполнят в Липецке на фестивале Mozar...
Актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет, сообщает сайт театра. ...
Российские полнометражные фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Одна» и «Белый снег», а также анимац...
Кокошник великой княгини Ксении, в котором сестра императора Николая II была в 1903 году на бале-мас...
Проведение мероприятий программы «Мы — Россия», которая входит во Всероссийский гастрольно-концертны...
Социальную комедию о проблемах буллинга в школе «Стрим» режиссера Рустама Ильясова по...
Фильм «Аватар: Путь воды» снова стал лидером кинопроката в СНГ, собрав 110,4 млн рубл...
Киносеанс, посвященный первой русской полярной экспедиции Георгия Седова 1912-1914 годов, прошел в...
Акварельная работа русского живописца Карла Брюллова «Портрет светлейшей княгини Анны Ивановны Лопух...
Пермский академический Театр-Театр (ТТ) представил премьеру научно-технологического спектакля «Сол...
Аудиовизуальный перформанс «Сны» при участии Российского рогового оркестра будет впервые показан 2...
Последней премьерой года в Малом театре станет «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову.
Ледяные и снежные скульптуры, посвященные достоянию России, будут установлены в парке «...
Народная артистка России певица Хибла Герзмава закончит в воскресенье своим концертом программу XX...
Актер, заслуженный артист России Денис Суханов и режиссер, народный артист РСФСР, художественный р...
Первое в России издание перевода третьей части приключений Робинзона Крузо авторства Даниэ...
27.12.2022