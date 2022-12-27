Умер клоун и сооснователь «Лицедеев» Александр Скворцов

Один из основателей первого и единственного в стране театра клоунады скончался 26 декабря, сообщили в соцсетях театра.





«Ушел из жизни Александр Скворцов — великий артист, клоун и замечательный человек», — говорится в сообщении. Подробности не приводятся.





История ленинградского/петербургского театра «Лицедеи» началась в 1968 году со знакомства Скворцова с Вячеславом Полуниным. Их дуэт долгие годы был основой труппы. Самыми яркими номерами стали Blue Canary, «Асисяй» и «Низзя», демонстрировавшиеся на телевидении в Новый год. Помимо работы в театре Скворцов преподавал пантомиму. Он служил в «Лицедеях» до последних дней.





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