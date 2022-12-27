Лучшими российскими сериалами года стали «1703» и «Нулевой пациент»

Рейтинг составили 22 эксперта по просьбе «Кино-театр.ру».





Первые два проекта в топе набрали наибольшее число упоминаний. Возглавила рейтинг черная комедия «1703» с Гошей Куценко, снятая Сергеем Сенцовым и показанная на Okko. Из 22 кинокритиков ее упомянули 11, при этом семеро поставили проект на первое место. Второе место — сериал о первой в СССР вспышке ВИЧ «Нулевой пациент», упомянутый 10 раз. Трижды его поставили на первое место, четырежды — на второе.





С серьезным отрывом третье место занял проект «Надвое» Валерия Тодоровского. У него — всего четыре упоминания и два первых места. Недавно дебютировавшая на «Иви» «13 клиническая» с Данилой Козловским расположилась на четвертом месте. Топ-5 замкнули «Горемыки», показ которых отменил Premier.





Впервые в этом году на стриминги пришлось больше проектов, чем на ТВ: почти 61% из 215 проектов — участников опроса, отметило издание.





Фото: кадр из сериала «1703»