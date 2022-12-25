Фильм «Аватар: Путь воды» опять возглавил кинопрокат СНГ в выходные

Режиссером фильма, вышедшего в прокат 16 декабря, стал Джеймс Кэмерон.





Кинокартина является продолжением фильма «Аватар» и рассказывает историю главного героя по имени Джейк Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора.





Герою предстоит защитить свой дом от вооруженных землян.





В главных ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие.





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