Фильм «Аватар: Путь воды» опять возглавил кинопрокат СНГ в выходные

25.12.2022

Фильм «Аватар: Путь воды» опять возглавил кинопрокат СНГ в выходные

Фильм «Аватар: Путь воды» снова стал лидером кинопроката в СНГ, собрав 110,4 млн рублей за минувшие выходные в странах СНГ без учета России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 22 по 25 декабря.

Режиссером фильма, вышедшего в прокат 16 декабря, стал Джеймс Кэмерон. 

Кинокартина является продолжением фильма «Аватар» и рассказывает историю главного героя по имени Джейк Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора.

Герою предстоит защитить свой дом от вооруженных землян.

В главных ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие.

Фото: Pixabay