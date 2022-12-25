В Петербурге состоится премьера шоу «Сны»

25.12.2022

В Петербурге состоится премьера шоу «Сны»

Аудиовизуальный перформанс «Сны» при участии Российского рогового оркестра будет впервые показан 26 декабря в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга.

Премьера пройдет в рамках проекта «Роговая музыка в цифровом веке», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Музыку к новой постановке написал народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков, автор саундтреков к фильмам Александра Сокурова и Владимира Битокова.

Российский роговой оркестр, возрожденный Поляничко в 2006 году на основе старых традиций, поднял в своих программах огромный пласт русской культуры XVIII-XIX веков. Коллектив гастролировал во многих городах России, выступал в десятках стран разных континентов, в том числе в Австрии, Франции, Италии, США, Чили, Китае, на Кубе. 

Фото: Pixabay