В мемориальном музее А. Н. Скрябина состоится концерт композитора Юлии Монастыренко

26.12.2022

В мемориальном музее А. Н. Скрябина состоится концерт композитора Юлии Монастыренко

На сегодняшний день Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов, музыку которой слушают во всём мире.


Музыка Юлии являет собой качественное сочетание классического и современного звучания, это музыка образная, легко воспринимаемая слушателями, вызывающая яркие эмоции и чувства. Каждая композиция имеет свою особую историю или посвящена каким-либо великим, ярким личностям современного мира и прошедшего времени. На каждом своём концерте Юлия рассказывает некоторую предысторию о каждой своей композиции. Это очень сближает зрителя и композитора, а также вызывает особенный отклик и понимание, о чём хотел сказать автор музыки.

Все композиции, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую, дополнительную атмосферу в зале. Каждое видео отражает настроение или образы, о которых рассказывает композитор в своей музыке.

Концерты Юлии Монастыренко — это всегда яркое, волнительное событие, откуда слушатели выносят много новых, сильных ощущений эмоций и размышлений.

Музыка Юлии Монастыренко очень востребована слушателями в интернете. Она выпустила 2 альбома "140Piano" и "Reflaction", а также сборник нот и несколько новых релизов на крупном российском лейбле "Monolit-Music". Её музыку скачивают и слушают во всём мире. А клип на музыку Юлии Монастыренко "North Sea" в You Tube набрал более 1 млн. просмотров.

Свои композиций Юлия Монастыренко исполнит вместе с талантливой виолончелисткой Натальей Волковой. Наталья является лауреатом международных, музыкальных конкурсов, доцентом кафедры камерного ансамбля и квартета РАМ им. Гнесиных.

Фото: пресс-служба