Премьера фильма-лауреата Каннского кинофестиваля «Треугольник печали» состоится 5 января

Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском кинофестивале, состоится 5 января в онлайн-кинотеатре KION. Это уже вторая награда самого престижного смотра мира для Рубена Эстлунда, одного из самых титулованных режиссеров современности. Главные роли в картине исполнили Харрис Дикинсон, Шарлби Дин и Златко Бурич. Новый полнометражный фильм Рубена Эстлунда будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 5 января.

Супермодели Карл и Яя решили, что их отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении. Жизненные принципы молодых проходят проверку, когда они получают билеты на элитный круизный лайнер, где их компанией становится русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Скучающие всю неделю ждали торжественного ужина с капитаном корабля, но в назначенный вечер лайнер попадает в бурю, а на утро его захватывают террористы. Переживают нападение лишь несколько пассажиров и членов персонала, они выплывают на необитаемый остров. В изоляции обслуга берет верх над богачами, где Эбигейл, единственная добытчица еды, превращается в «капитана».

«Треугольник печали» — победитель 75-го Каннского кинофестиваля. После премьеры фильм показали на десятках престижных смотров: в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Карловых Варах и Пусане. Хотя наградной сезон фильмов 2022-го года только начинается, «Треугольник печали» уже получил призы Европейской киноакадемии (за лучший фильм и лучшую режиссуру) и номинацию на премию «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль второго плана».

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