Ушла из жизни актриса Аля Никулина

26.12.2022

Ушла из жизни актриса Аля Никулина

Актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет, сообщает сайт театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в „Эрмитаже“ 30 лет. В самом конце ноября она отметила свой 85-летний юбилей», — отмечают коллеги.

О дате и времени прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

В «Эрмитаже» Никулина играла в постановках «Безразмерное Ким-танго», «Скверный анекдот», «Мотивчик», «Зойкина квартира», «Азеф», «Мольер Тартюф в Школе клоунов» и др.

Фото: Pixabay