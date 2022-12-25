В Севмормузее представили фильм о первой русской полярной экспедиции

25.12.2022

В Севмормузее представили фильм о первой русской полярной экспедиции

Киносеанс, посвященный первой русской полярной экспедиции Георгия Седова 1912-1914 годов, прошел в Северном морском музее в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Эта экспедиция стала одной из самых известных отечественных экспедиций начала XX века.

Фильм подготовлен в рамках проекта «Неизвестные герои Севера», реализуемого студией «Позитив-фильм» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Автор и продюсер проекта — режиссер-документалист, член Союза кинематографистов РФ, член Евразийской академии телевидения и радио Борис Дворкин.

Музей был создан в 1970-е годы моряками Северного морского пароходства. В 1993 году получил статус государственного. Экспонаты музея рассказывают историю морского освоения Севера.

Фото: Pixabay