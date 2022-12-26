В архивах музея в Омске найден кокошник сестры Николая II княгини Ксении

Кокошник великой княгини Ксении, в котором сестра императора Николая II была в 1903 году на бале-маскараде в честь 290-летия правления Романовых, обнаружен в архивах Омского государственного историко-краеведческого музея. Об этом сообщила пресс-служба омского министерства культуры.



