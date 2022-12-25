Акварель Карла Брюллова с подписью художника продана за 7 млн рублей

Итоговая стоимость в три раза превысила стартовую. Подлинность произведения подтверждает его публикация в третьем томе издания «Русские портреты XVIII и XIX столетий» великого князя Николая Михайловича.





«Княгиня была не только состоятельнейшей женщиной своего времени, но и хорошей знакомой Карла Брюллова. Его мастерство в портретном жанре в полной мере раскрывает виртуозное исполнение фактур — шелкового платья, персидской шали, страусиного пера», — привели в пресс-службе слова сооснователя аукционного дома, историка искусств Сергея Подстаницкого.





Фото: Pixabay