Акварель Карла Брюллова с подписью художника продана за 7 млн рублей

25.12.2022
Акварельная работа русского живописца Карла Брюллова «Портрет светлейшей княгини Анны Ивановны Лопухиной» 1833 года с подписью художника продали на торгах за 7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома Клуба коллекционеров графики в воскресенье.
Итоговая стоимость в три раза превысила стартовую. Подлинность произведения подтверждает его публикация в третьем томе издания «Русские портреты XVIII и XIX столетий» великого князя Николая Михайловича.
«Княгиня была не только состоятельнейшей женщиной своего времени, но и хорошей знакомой Карла Брюллова. Его мастерство в портретном жанре в полной мере раскрывает виртуозное исполнение фактур — шелкового платья, персидской шали, страусиного пера», — привели в пресс-службе слова сооснователя аукционного дома, историка искусств Сергея Подстаницкого.
Фото: Pixabay