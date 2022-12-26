Об этом и о самых ярких концертах 2022 года, гастролях коллективов из новых регионов и сотрудничестве с другими странами рассказал ТАСС генеральный директор Росконцерта Андрей Малышев.





Из программы, проведенной в Год культурного наследия народов России, самым ярким воспоминанием останется размах гастролей, считает глава Росконцерта. В 2022 году в ней поучаствовали более 3,2 тыс. артистов.





Всего в 2022 году 44 творческих коллектива побывали с гастролями в 72 регионах страны, сообщил он.





Росконцерт будет и дальше проводить культурные мероприятия, которые будут способствовать укреплению международного сотрудничества, формировать доверительные отношения и партнерство между странами, резюмировал гендиректор.





Фото: Pixabay