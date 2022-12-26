Новая комедия «Стрим» выйдет на ТНТ и в Premier в январе

Главную роль в проекте исполнил Денис Власенко («Закрыть гештальт», Happy end, «Мне плевать, кто вы»). В актерский состав также вошли Тимофей Елецкий («Трудные подростки», «Кронштадт 1921»), Семен Штейнберг («Домашний арест», «Содержанки»), Александра Урсуляк («Время первых», «Пингвины моей мамы»), Иван Добронравов («Нулевой пациент», «Петр I: последний царь и первый император») и другие.





Режиссером проекта стал Рустам Ильясов («Трудные подростки»).





По сюжету главный герой Жора переезжает вместе с родителями в другой город, где у него начинаются проблемы с одноклассниками и учителями в школе. Для того чтобы бороться с несправедливостью, школьник надевает на голову шлем с встроенной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе.





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