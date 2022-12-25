Новогоднюю сказку «Снежная королева» показали в Театре на Таганке

Народная артистка России певица Хибла Герзмава закончит в воскресенье своим концертом программу XX...
Актер, заслуженный артист России Денис Суханов и режиссер, народный артист РСФСР, художественный р...
Первое в России издание перевода третьей части приключений Робинзона Крузо авторства Дан...
Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением глав...
Всего более 121 000 студентов со всей России приняли участие в отборочном онлайн-этапе, пишет изда...
Народная артистка России певица Хибла Герзмава закончит в воскресенье своим концертом программу XX...
Актер, заслуженный артист России Денис Суханов и режиссер, народный артист РСФСР, художественный р...
Первое в России издание перевода третьей части приключений Робинзона Крузо авторства Дан...
Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением глав...
Всего более 121 000 студентов со всей России приняли участие в отборочном онлайн-этапе, пишет изда...
«Вызов» — спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира нау...
Жители России в преддверии Нового года отправляют Деду Морозу письма с о своими желаниями, пишет Ф...
Телеканал ТНТ представил трейлер комедии «СамоИрония судьбы!». Премьера фильма пройдет в ночь с 31 д...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила Кострому и обсудила с главой региона С...
24 декабря директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова, а также глава Ленинского гор...
24 декабря 2022 года, в канун 100-летия образования СССР, в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в ...
В первый раз на сцене Театра на Таганке в субботу представили новогоднюю сказку «Снежная королева»...
С 25 по 27 декабря состоятся гастроли Национального академического оркестра народных инструментов Ро...
Церемония награждения победителей шестого сезона международной премии прошла в Культурном центре МИД...
Мероприятия бесплатно проводят по всей стране для семей участников СВО в рамках всероссийской акци...
Американскую актрису заметили на съемках комедийного экшна «Снова в деле» в Лондоне, пишет Daily M...
Студия решила вернуться к перезапускам мультфильмов из золотой коллекции, сообщила «Ведомостям» пр...
Американская актриса сыграет героиню, которая умерла в шестом фильме гоночной франшизы, сообщили и...
С 23 декабря фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» доступен для просмотра подписчикам сервиса....
Премьера фильма для всей семьи состоялась в кинотеатре «Иллюзион» при участии режиссера Андрея Ник...
25.12.2022