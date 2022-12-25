Новогоднюю сказку «Снежная королева» показали в Театре на Таганке

25.12.2022

Новогоднюю сказку «Снежная королева» показали в Театре на Таганке

В первый раз на сцене Театра на Таганке в субботу представили новогоднюю сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена в сопровождении симфонического оркестра, пишет ТАСС.

Артисты рассказали историю о Герде, отправившейся в дальнюю дорогу, чтобы спасти Кая из ледяного плена Снежной королевы, под музыку Петра Чайковского и Эдварда Грига в исполнении симфонического оркестра под руководством дирижера Дениса Кирпанева.

На экране сцены в это время сменяли друг друга красочные иллюстрации к сказке с анимированным снегом и вьюгой.

Сказку можно будет посмотреть также в период новогодних каникул — 3, 4 и 5 января. Проект участвует в программе «Пушкинская карта». 

Фото: Pixabay