Новогоднюю сказку «Снежная королева» показали в Театре на Таганке

Артисты рассказали историю о Герде, отправившейся в дальнюю дорогу, чтобы спасти Кая из ледяного плена Снежной королевы, под музыку Петра Чайковского и Эдварда Грига в исполнении симфонического оркестра под руководством дирижера Дениса Кирпанева.





На экране сцены в это время сменяли друг друга красочные иллюстрации к сказке с анимированным снегом и вьюгой.





Сказку можно будет посмотреть также в период новогодних каникул — 3, 4 и 5 января. Проект участвует в программе «Пушкинская карта».





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