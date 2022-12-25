Малый театр представит премьеру спектакля «Собачье сердце»

25.12.2022

Малый театр представит премьеру спектакля «Собачье сердце»

Последней премьерой года в Малом театре станет «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову.

Постановка спектакля приурочена к юбилею народного артиста России Василия Ивановича Бочкарева, которому 22 ноября 2022 года исполнилось 80 лет.

Премьеру покажут в воскресенье на Исторической сцене.

В спектакле играют Игорь Петренко (доктор Борменталь), Виктор Низовой (Нарком), Михаил Мартьянов (Швондер), Владимир Носик (швейцар Федор), Александр Ермаков (пациент) и другие актеры. 

Фото: Pixabay