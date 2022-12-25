В «Музеоне» стартует фестиваль «Снег и лед в Москве»

Фестиваль состоится с 28 декабря по 28 января.





Вдоль центральной аллеи будут установлены ледяные скульптуры, посвященные жизни таких великих людей, как Александр Невский, Петр I, Михаил Кутузов, Александр Пушкин и других. Т





Кроме того, посетители смогут увидеть выставку уникальных природных и рукотворных объектов — гейзеры Камчатки, озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, храм Василия Блаженного и многое другое.





Фото: Pixabay