В Санкт-Петербурге состоится концерт Хиблы Герзмавы

Она выступит в сопровождении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии (ЗКР), 140-летию которого посвящен нынешний праздник.





Ведущая солистка Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Хибла Герзмава (сопрано) — певица с мировым именем, выступавшая на крупнейших музыкальных сценах Европы и Америки.





Она — обладательница Гран-при Международного конкурса имени Петра Чайковского (1994), премий «Золотая маска».





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