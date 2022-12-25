В Санкт-Петербурге состоится концерт Хиблы Герзмавы

25.12.2022

В Санкт-Петербурге состоится концерт Хиблы Герзмавы

Народная артистка России певица Хибла Герзмава закончит в воскресенье своим концертом программу XXII международного фестиваля «Площадь Искусств».

Она выступит в сопровождении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии (ЗКР), 140-летию которого посвящен нынешний праздник.

Ведущая солистка Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Хибла Герзмава (сопрано) — певица с мировым именем, выступавшая на крупнейших музыкальных сценах Европы и Америки.

Она — обладательница Гран-при Международного конкурса имени Петра Чайковского (1994), премий «Золотая маска».

Фото: Pixabay