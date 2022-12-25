Алексею Бородину и Денису Суханову вручены памятные знаки Камерного театра

Актер, заслуженный артист России Денис Суханов и режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин удостоены памятных знаков Камерного театра, пишет ТАСС.

Торжественная церемония состоялась в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.





Бородин — режиссер, педагог, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, лауреат Государственной премии РСФСР им. Станиславского, премии президента РФ, премии правительства России, премии города Москвы, международной премии К. С. Станиславского, премии «Золотая маска», «Звезда театрала» и множества других театральных наград.





Вручением знаков традиционно отмечается день рождения Камерного театра — предшественника Театра им. А. С. Пушкина.





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