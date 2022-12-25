На Урале издан первый в РФ перевод третьей части романа о Робинзоне Крузо

25.12.2022
Первое в России издание перевода третьей части приключений Робинзона Крузо авторства Даниэля Дефо подготовило Издательство Уральского федерального университета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.
Книга издана в рамках проекта «Уральская гуманитарная инициатива».
В третью часть романа «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо» вошли назидательные эссе.
Издание билингвистическое с параллельными текстами на английском и русском языках, перевод с английского выполнила выпускница УрФУ Анна Дергачева при участии переводчика Владислава Григорьева и профессора университета Ольги Сидоровой, научный редактор проекта — профессор кафедры новой и новейшей истории УрФУ Вероника Высокова.
Книга издана при поддержке дарителей Эндаумент-фонда УрФУ тиражом в 300 экземпляров.
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