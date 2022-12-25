На ТНТ появится второй сезон шоу «Вызов»

Во втором сезоне участникам проекта предстоит отправиться в Карелию, чтобы пройти испытания в парах: «звезда» плюс «интеллектуал».





В первом сезоне лучше всех справиться с испытаниями удалось ядерному физику Екатерине Щегловой и борцу Торнике Квитатиани.Триумфаторам достались 10 миллионов рублей.





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