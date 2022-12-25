На ТНТ появится второй сезон шоу «Вызов»

25.12.2022

На ТНТ появится второй сезон шоу «Вызов»

«Вызов» — спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединяются в борьбе за 10 млн рублей, пишет издание «Невские новости».

Во втором сезоне участникам проекта предстоит отправиться в Карелию, чтобы пройти испытания в парах: «звезда» плюс «интеллектуал».

В первом сезоне лучше всех справиться с испытаниями удалось ядерному физику Екатерине Щегловой и борцу Торнике Квитатиани.Триумфаторам достались 10 миллионов рублей.

Фото: Pixabay