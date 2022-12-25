Граждане России отправили Деду Морозу уже более 20 000 писем

25.12.2022

Граждане России отправили Деду Морозу уже более 20 000 писем

Жители России в преддверии Нового года отправляют Деду Морозу письма с о своими желаниями, пишет ФАН. 

Почта России поставила в своих отделениях специальные ящики, в которые граждане сбрасывают письма Деду Морозу. Пресс-служба Почты России информировала, что переслано уже более 20 000 посланий.

Сортировка писем Деду Морозу занимает большую часть рабочего времени многих сотрудников почты в Великом Устюге.

В этом году ожидается, что количество писем, отправленных в новогоднюю резиденцию, вырастет на 40 000 штук по сравнению с прошлым годом.

Фото: Pixabay