Граждане России отправили Деду Морозу уже более 20 000 писем

Почта России поставила в своих отделениях специальные ящики, в которые граждане сбрасывают письма Деду Морозу. Пресс-служба Почты России информировала, что переслано уже более 20 000 посланий.





Сортировка писем Деду Морозу занимает большую часть рабочего времени многих сотрудников почты в Великом Устюге.





В этом году ожидается, что количество писем, отправленных в новогоднюю резиденцию, вырастет на 40 000 штук по сравнению с прошлым годом.





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