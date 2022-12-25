Учреждения культуры Костромской области примут участие в праздновании 200-летия Островского

В ходе поездки Министр посетила Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского – один из старейших театров в России, первое упоминание о котором датируется 1808 годом. Ольга Любимова рассказала о совместных планах, связанных с капитальным ремонтом здания.

«К Костроме будет особое внимание в рамках 200-летия Александра Николаевича Островского, которое предстоит в следующем году. Помимо того, что мы вспоминаем в юбилейные годы творцов и их наследие, мы можем еще и поддержать ремонтно-реставрационную деятельность. Средства на капремонт уже предусмотрены для Костромского драматического театра, который носит имя Александра Николаевича», – сообщила Министр.

Ольга Любимова и Сергей Ситников посмотрели фрагменты репетиции спектакля на основной сцене и в Театре юного зрителя, действующем при Костромском драматическом театре. Учреждение входит в число лидеров по продажам по Пушкинской карте в регионе.

Директор Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского Ирина Третьякова пригласила Министра посетить Всероссийский фестиваль «Дни Островского в Костроме» в 2023 году. Гостям показали выставку, посвященную истории фестиваля, а также экспозицию Музея театрального костюма – уникальную коллекцию, начало формирования которой относится к 1920-м годам.

Говоря о юбилейном годе Островского, Министр напомнила, что наследие Александра Николаевича тесно связано с усадьбой «Щелыково» в Костромской области. Музей-заповедник готовит ряд тематических выставок, в том числе передвижных, издание книги «Летопись жизни и творчества А.Н. Островского» в 3-х томах, международную научно-практическую конференцию.

Фото: Минкультуры РФ