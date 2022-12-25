225 детей побывали на благотворительной ёлке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

225 детей побывали на благотворительной ёлке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

25.12.2022

24 декабря директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова, а также глава Ленинского городского округа Алексей Спасский открыли новогоднюю ёлку, организованную для детей участников специальной военной операции, детей в трудной жизненной ситуации и подопечных семейных центров.