225 детей побывали на благотворительной ёлке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

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Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением глав...
Всего более 121 000 студентов со всей России приняли участие в отборочном онлайн-этапе, пишет изда...
«Вызов» — спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира нау...
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25.12.2022
В киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» ребята увидели яркое музыкальное представление «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна в переводе Самуила Маршака.
«Мы рады встрече с нашими важными гостями – детьми и их родителями. Все ребята, которые пришли на новогодний праздник в музей-заповедник «Горки Ленинские» живут в Подмосковье. Пригласительные билеты на ёлку они получили бесплатно. В качестве центрального события праздника мы выбрали весёлую и немного озорную историю. Яркий спектакль, уверена, подарил гостям ёлки заряд положительных эмоций, – сказала Алиса Бирюкова. – Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы всё задуманное обязательно сбылось».
В рамках благотворительной ёлки для детей была организована анимационная программа. Пока дети смотрели спектакль, родители посетили экскурсионную программу и угостились чаем с пирогами.
Фото: Минкультуры РФ