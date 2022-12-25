225 детей побывали на благотворительной ёлке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» ребята увидели яркое музыкальное представление «Королевский бутерброд» по сюжету Алана Милна в переводе Самуила Маршака.

«Мы рады встрече с нашими важными гостями – детьми и их родителями. Все ребята, которые пришли на новогодний праздник в музей-заповедник «Горки Ленинские» живут в Подмосковье. Пригласительные билеты на ёлку они получили бесплатно. В качестве центрального события праздника мы выбрали весёлую и немного озорную историю. Яркий спектакль, уверена, подарил гостям ёлки заряд положительных эмоций, – сказала Алиса Бирюкова. – Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы всё задуманное обязательно сбылось».

В рамках благотворительной ёлки для детей была организована анимационная программа. Пока дети смотрели спектакль, родители посетили экскурсионную программу и угостились чаем с пирогами.

Фото: Минкультуры РФ