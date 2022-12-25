В Луганске пройдет гастроли Национального академического оркестра Рссии им. Н.П. Осипова

Концерты проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.

25 декабря Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова выступит на сцене Луганской академической филармонии с концертной программой «Струны русской души», в которую вошли популярные русские песни и романсы, а также произведения А. Варламова, В. Малярова, Г. Пономаренко, М. Шишкина, А. Хачатуряна, А. Шалова, В. Городовской и др.

Солисты: заслуженный артист России Александр Захаров (тенор) и лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Рубцова (народный вокал).

26 декабря на сцене Луганской академической филармонии Секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова под руководством заслуженного артиста России Игоря Сенина представит концертную программу, в которую вошли произведения В. Белова, А. Иванова, И. Гайнуллина, а также знаменитые зарубежные хиты. Солистка – Дарья Рубцова.

27 декабря артисты также выступят в пос. Хомутово Новоазовского района. Все концерты состоятся на безвозмездной основе.

Фото: Минкультуры РФ