Лауреатов литературной премии «Булæмæргъ» наградили в Москве

Церемония награждения победителей шестого сезона международной премии прошла в Культурном центре МИД РФ при участии министра культуры Южной Осетии Радмилы Дзагоевой и министра иностранных дел РЮО Ахсара Джиоева, сообщили организаторы.





Диплом I степени получил доцент филфака МГУ, завсектором иранских языков Института языкознания РАН Олег Беляев. Его наградили за выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации осетинского языкознания и создание англоязычной и электронной версий Историко-этимологического словаря осетинского языка В.И. Абаева. Дипломами также наградили команду исследователей, работающих под руководством Беляева. Ожидается, что до конца текущего года завершится работа над тремя томами, а в наступающем году словарь будет полностью готов.





Диплом II степени получил Сослан Гегкиев (Владикавказ) за цикл поэтических произведений и популяризацию осетинского языка. Диплом III степени вручили Чермену Кулиеву (Беслан) за вклад в развитие детской и юношеской литературы и популяризацию осетинского языка среди детей и молодежи. Лауреат получил награду в свой 14-й день рождения.





Диплом специальной номинации вручили писательнице и переводчице Анастасии Строкиной за лучшее русскоязычное произведение, философскую сказку «Совиный волк». Также ее отметили за популяризацию детской литературы, в том числе за адаптированный для детей перевод на русский язык осетинского Нартского эпоса.





Премия «Булæмæргъ» («Соловей») учреждена в 2016 году с целью популяризации осетинского языка и литературы. Два года назад введена номинация для авторов русскоязычных произведений. Премию вручают ежегодно. Совет попечителей премии возглавляет посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев.





Фото предоставлено организаторами