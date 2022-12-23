В России проходят новогодние цирковые представления для детей военнослужащих

Мероприятия бесплатно проводят по всей стране для семей участников СВО в рамках всероссийской акции Росгосцирка, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





23 декабря благотворительные представления дали в Новокузнецке, Екатеринбурге, Воронеже, Рязани, Сочи, а также в Петербурге, где дети посетили спектакль «Загадай желание». Петербургское мероприятие прошло в преддверии 145-летия цирка Гаэтано Чинизелли, которое отмечается в этом году.





По словам главы Росгосцирка Сергея Белякова, к проекту присоединились все участники циркового конвейера, для которых бесплатные показы стали «жестом неравнодушия и внимания».





«Сегодня мы подарили незабываемый праздник цирка для нескольких тысяч человек», — отметил он.





22 декабря выступления в рамках акции прошли в цирках Владивостока, Кемерова и Иванова. В ближайшие выходные представления дадут цирки Астрахани, Брянска, Перми и других городов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ