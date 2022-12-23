Кэмерон Диас вернулась на съемочную площадку после 8-летнего перерыва

Американскую актрису заметили на съемках комедийного экшна «Снова в деле» в Лондоне, пишет Daily M...
Студия решила вернуться к перезапускам мультфильмов из золотой коллекции, сообщила «Ведомостям» пр...
Американская актриса сыграет героиню, которая умерла в шестом фильме гоночной франшизы, сообщили и...
С 23 декабря фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» доступен для просмотра подписчикам сервиса....
Премьера фильма для всей семьи состоялась в кинотеатре «Иллюзион» при участии режиссера Андрея Ник...
Американскую актрису заметили на съемках комедийного экшна «Снова в деле» в Лондоне, пишет Daily M...
Студия решила вернуться к перезапускам мультфильмов из золотой коллекции, сообщила «Ведомостям» пр...
Американская актриса сыграет героиню, которая умерла в шестом фильме гоночной франшизы, сообщили и...
С 23 декабря фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» доступен для просмотра подписчикам сервиса....
Премьера фильма для всей семьи состоялась в кинотеатре «Иллюзион» при участии режиссера Андрея Ник...
13 января в Москве состоится концерт камерного оркестра при участии балета Barocco Capriccios, сообщ...
Гран-при «Дней короткометражного кино» получила «Новая мама» режиссера и сценариста Александра Куз...
В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан Макбейн, сообщает Deadline. ...
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие...
Рецензии на 15 000 спектаклей, поставленных в разных городах от Калининграда до Камча...
Торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» прошло в четверг в Москве на катке в саду «Эрмитаж...
Мюзиклы «Шербурские зонтики» Жака Деми и «Аннетт» Леоса Каракса, «Танцующую в темноте...
Пять российских писателей, в числе которых Дмитрий Данилов, Виктор Пелевин, Алексей Сальников, Тат...
24 декабря в Театре имени Федора Волкова состоится премьера сказочного мюзикла «Летучий корабль» в п...
21 декабря состоялось первое представление в новом Театре юного зрителя в Ижевске.
Британский кинематографист рассказал Empire о работе над биографической лентой о Наполеоне Бонапар...
Дореволюционная картина первого профессионального абхазского художника, художника Имп...
Режиссер совместил работу над несколькими сиквелами, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». О...
Российские анимационные фильмы и сериалы особо ждут в таких странах, как Китай, Республика Корея, ...
Сказочные повести «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», а также сбор...
23.12.2022