Кэмерон Диас вернулась на съемочную площадку после 8-летнего перерыва

23.12.2022

Кэмерон Диас вернулась на съемочную площадку после 8-летнего перерыва
Американскую актрису заметили на съемках комедийного экшна «Снова в деле» в Лондоне, пишет Daily Mail.

Back In Action стал первым кинопроектом звезды «Маски» и «Банд Нью-Йорка» за последние восемь лет. В 2014 году Диас сообщила о завершении карьеры, поскольку хотела больше времени посвящать семье. В 2015-м актриса вышла замуж, а в 2019-м родила дочь. Последним ее фильмом до перерыва стала киноадаптация мюзикла «Энни». 

Вместе с Диас в ленте снимаются Джейми Фокс («Джанго освобожденный»), Гленн Клоуз («Жена»), Кайл Чандлер («Годзилла против Конга»). Режиссером выступает Сет Гордон, сценарий разработал Брендан О’Брайнан. Дата релиза пока не названа. Экшн-комедию выпустит Netflix.

Фото: кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»