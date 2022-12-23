«Союзмультфильм» планирует выпустить новый сериал про Чебурашку

Студия решила вернуться к перезапускам мультфильмов из золотой коллекции, сообщила «Ведомостям» председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.





По ее словам, в этом году отношение к ребутам изменилось — и у государства, и у аудитории «есть огромная потребность в знакомых героях». По этой причине студия рассматривает новые версии советских проектов, хотя ранее планировала завершить работу с перезапусками.





В настоящее время разрабатывается мультсериал про Чебурашку. Его запуск зависит в том числе от успеха семейной ленты «Чебурашка», которая дебютирует 1 января. Также планируется выпустить полнометражный мультфильм «Простоквашино».





Ранее студия выпустила обновленные легенды «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка», «Чучело-Мяучело». Сейчас сотрудники разрабатывают 19 сериалов и 4 полнометражных проекта. Они находятся в разной степени готовности.





Слащева отметила, что для создания проектов и реализации новой стратегии компании нужен инвестиционный партнер. Студия ведет переговоры с несколькими участниками рынка.





Фото: кадр из «Ну, погоди! Каникулы»