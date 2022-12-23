Новогодняя комедия «Оливье» дебютировала в Москве

Премьера фильма для всей семьи состоялась в кинотеатре «Иллюзион» при участии режиссера Андрея Никифорова, актеров Сергея Шакурова, Ирины Пеговой, Марины Петренко и др., сообщила пресс-служба проекта.
Действие «Оливье» сосредотачивается на застолье большой московской семьи, которое превращается в серию стендапов-исповедей. Именитый сатирик (Шакуров) собирает детей и внуков, чтобы по семейной традиции вместе откушать его фирменный новогодний салат. Привычное течение вечера нарушает появление темнокожей девушки Любы (Тереза Диуро), которую глава семейства представялет как свою невесту.
Комедию сняли Андрей Никифоров («Умная Маша») и Игорь Четвериков («Правила геймера») по сценарию Алексея Зюзина.
Онлайн-премьера «Оливье» назначена на 29 декабря. Лента производства «Беларусьфильма» и Russian World Vision будет доступна на «Кинопоиске», Premier и Wink.