Оркестр Musica Viva исполнит «Музыку при свечах» в Старый Новый год

13 января в Москве состоится концерт камерного оркестра при участии балета Barocco Capriccios, сообщили организаторы.





Публику ждет музыкальное путешествие во времени и пространстве: из XIX века в XVII с севера на юг Европы — из Скандинавии до Испании. Сочинения Грига, Свендсена, Де Фальи, Корелли и Джеминиани прозвучат в исполнении оркестра и солистов Musica Viva. Дирижер — Александр Рудин.





Впервые в студии выступит Barocco Capriccios во главе с Сергеем Сосницким, реконструирующим старинные барочные танцы.





Концерт пройдет в 19:00 в Студии Musica Viva.





Фото: предоставлено организаторами