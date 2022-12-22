Ушла из жизни Дайан Макбейн, сыгравшая в «Выходных в Калифорнии»

22.12.2022

Ушла из жизни Дайан Макбейн, сыгравшая в «Выходных в Калифорнии»

В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан Макбейн, сообщает Deadline.

У нее был рак печени.

Ее самая узнаваемая роль — Диана Сент-Клэр в «Выходных в Калифорнии», писательница, которая ни перед чем не остановится, чтобы написать очерк о знаменитом гонщике и певце Майке Маккое. Образ последнего воплотил на экране Элвис Пресли.

​Фото: Pixabay