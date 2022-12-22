Ушла из жизни Дайан Макбейн, сыгравшая в «Выходных в Калифорнии»

У нее был рак печени.





Ее самая узнаваемая роль — Диана Сент-Клэр в «Выходных в Калифорнии», писательница, которая ни перед чем не остановится, чтобы написать очерк о знаменитом гонщике и певце Майке Маккое. Образ последнего воплотил на экране Элвис Пресли.





​Фото: Pixabay