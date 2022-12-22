«Петербургский театральный журнал» за 30 лет отрецензировал 15 000 спектаклей





Рецензии на 15 000 спектаклей, поставленных в разных городах от Калининграда до Камчатки, опубликовал на своих страницах за 30 лет «Петербургский театральный журнал» (ПТЖ). Это профессиональное издание, которое работает во всех форматах и охватывает театральную жизнь всей России.



