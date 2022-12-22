Cтали известны финалисты литературной премии «Новые горизонты»

Cтали известны финалисты литературной премии «Новые горизонты»

22.12.2022

Пять российских писателей, в числе которых Дмитрий Данилов, Виктор Пелевин, Алексей Сальников, Татьяна Замировская и Тим Скоренко, вышли в финал десятого сезона литературной премии «Новые горизонты».