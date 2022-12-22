Cтали известны финалисты литературной премии «Новые горизонты»

Имена финалистов объявил на пресс-конференции в ТАСС в четверг председатель жюри, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский.





Литературная премия «Новые горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Она вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.





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