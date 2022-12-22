В Театре им. Федора Волкова пройдет благотворительный показ премьеры мюзикла «Летучий корабль»

22.12.2022
Накануне официальной премьеры, 23 декабря в 15:00, первыми зрителями сказочного представления станут участники новогодней благотворительной культурно-образовательной программы «Чудо театра, доступное всем», которая проходит в декабре 2022 года в Волковском театре при поддержке ООГО «Российский фонд культуры» для зрителей Ярославской области.
Среди гостей театра будут воспитанницы детского приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре Переславля-Залесского, ученики кадетских классов из школ Ярославля и Рыбинска, дети из многодетных и малообеспеченных семей, подопечные благотворительных общественных организаций Ярославской области, ребята из ДНР и ЛНР.
Параллельно с Ярославской областью программа «Чудо театра, доступное всем» с выступлением творческих коллективов будет проходить при поддержке Российского фонда культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Показ сказки «Летучий корабль» для социозащитных категорий зрителей станет кульминацией благотворительной программы для зрителей Ярославской области «Чудо театра, доступное всем». За пять дней, с 20 по 24 декабря, более пятисот школьников, студентов и подопечных различных фондов и благотворительных организаций Ярославля и области бесплатно посетят игровые уроки, экскурсии и лекции по истории театра, а также показы спектаклей.
Фокус просветительской части программы — на истории возникновения Первого Русского театра. Школьники, студенты и преподаватели Ярославля и области приглашаются на экскурсии по Волковскому театру, игровые уроки, рассказывающие об истоках театра в России, и показы документального фильма «Федор Григорьевич Волков».