В Театре им. Федора Волкова пройдет благотворительный показ премьеры мюзикла «Летучий корабль»

24 декабря в Театре имени Федора Волкова состоится премьера сказочного мюзикла «Летучий корабль» в постановке Валерия Кириллова.

Накануне официальной премьеры, 23 декабря в 15:00, первыми зрителями сказочного представления станут участники новогодней благотворительной культурно-образовательной программы «Чудо театра, доступное всем», которая проходит в декабре 2022 года в Волковском театре при поддержке ООГО «Российский фонд культуры» для зрителей Ярославской области.

Среди гостей театра будут воспитанницы детского приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре Переславля-Залесского, ученики кадетских классов из школ Ярославля и Рыбинска, дети из многодетных и малообеспеченных семей, подопечные благотворительных общественных организаций Ярославской области, ребята из ДНР и ЛНР.

Параллельно с Ярославской областью программа «Чудо театра, доступное всем» с выступлением творческих коллективов будет проходить при поддержке Российского фонда культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Показ сказки «Летучий корабль» для социозащитных категорий зрителей станет кульминацией благотворительной программы для зрителей Ярославской области «Чудо театра, доступное всем». За пять дней, с 20 по 24 декабря, более пятисот школьников, студентов и подопечных различных фондов и благотворительных организаций Ярославля и области бесплатно посетят игровые уроки, экскурсии и лекции по истории театра, а также показы спектаклей.

Фокус просветительской части программы — на истории возникновения Первого Русского театра. Школьники, студенты и преподаватели Ярославля и области приглашаются на экскурсии по Волковскому театру, игровые уроки, рассказывающие об истоках театра в России, и показы документального фильма «Федор Григорьевич Волков».

Ранее в 2022 году Российский фонд культуры совместно с Культурно-образовательным центром имени Ивана Дмитревского при Волковском театре реализовали просветительский проект «Больше, чем театр»: театральная педагогика в Первом Русском». В рамках проекта были созданы четыре презентационных видеоролика, которые рассказывают о лучших практиках работы со школьниками в Волковском театре.





Фото: Минкультуры РФ