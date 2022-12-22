ТЮЗ в Ижевске открыли праздничным представлением

Он открылся после реконструкции здания ДК «Ижмаш» в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы в помещении велись с мая 2020 года.

На торжественном мероприятии глава Удмуртской Республики Александр Бречалов поприветствовал юных гостей театра: детей участников специальной военной операции из Удмуртии, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

«Двадцать лет это здание пустовало. И наконец-то благодаря нацпроекту «Культура» мы смогли не просто его реконструировать и вдохнуть новую жизнь, но и наполнить самым современным оборудованием. Здесь есть и звукозаписывающая студия, уникальные технические возможности сцены, — сказал Александр Бречалов. — Символично, что такой долгожданный объект начинает первые спектакли в Год культурного наследия народов России, объявленный в стране президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В августе этого года в Удмуртию приезжала министр культуры России Ольга Борисовна Любимова. Она по достоинству оценила концепцию нашего театра».

Глава региона также отметил, что в республике живет креативная и талантливая молодежь, много молодых режиссеров, есть большой спрос на спектакли-эксперименты, социальный театр и спектакли о проблемах подростков.

«Для нас чрезвычайно важно было создать такое пространство, где все желающие смогли бы себя проявить. Ребята, которые будут смотреть здесь спектакли, возможно и сами захотят стать актерами — участвовать в школьных, студенческих постановках, конкурсах. Тем более что, благодаря решению полномочного представителя ПФО при президенте России Игоря Анатольевича Комарова, Ижевск стал постоянной площадкой для проведения «Театрального Приволжья». Есть и много других конкурсов как для любителей, так и для профессиональных артистов», — прокомментировал позже Александр Бречалов.

Первым спектаклем, показанным на сцене нового театра, стала «Сказка про Емелю». Как отметила директор учреждения Зинаида Никитина, репертуар театра еще формируется.

Фото: Минкультуры РФ